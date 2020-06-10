Суд по делу МН17: подозреваемым отказали в иммунитете участников боевых действий

Отмечается, что иммунитет участника боевых действий или комбатанта защищает их в вооруженном конфликте от судебного преследования.

Четырем подозреваемым, находящимся под судом за сбивание самолета рейса MH17 в 2014 году, отказали в иммунитете бойцов одной из воюющих сторон.

Об этом заявил прокурор Уорд Фердинандуссе в среду во время третьего дня объяснений прокуратуры по поводу расследования катастрофы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание De Telegraaf.

Отмечается, что иммунитет участника боевых действий или комбатанта защищает их в вооруженном конфликте от судебного преследования.

Адвокаты Сабина Тен Дусшате и Будевейн ван Эйк считают, что подозреваемый Олег Пулатов может рассчитывать на такую форму иммунитета.

Однако, по словам прокурора Фердинандуссе, для освобождения от судебного преследования необходимо соответствовать пяти условиям, и Пулатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Гарценко не подпадают под эти условия.

В частности, должен быть международный вооруженный конфликт, должна быть сторона, перед которой комбатанты должны отчитываться, должна быть внутренняя система военного положения, а бойцы должны соблюдать нормы военного права, закрепленные в Женевской конвенции.

Фердинандуссе считает, что трудно определить, существует ли международный вооруженный конфликт на востоке Украины.

Читайте такжеВ Нидерландах начинается второй блок слушаний судебного процесса по делу MH17

По данным Генпрокуратуры, условие о том, что бойцы должны соблюдать нормы международного военного права, не выполнено. Таким образом, по мнению государственной прокуратуры, нет никаких сомнений в том, что четверо подозреваемых не могут претендовать на иммунитет участников боевых действий, а потому их можно преследовать на основании уголовного права Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, 9 марта начался судебный процесс относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета рейса МН17, однако подозреваемые граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко не явились на судебное заседание. В то же время суд готов заочно вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

В заседании принимали участие защитники Пулатова - два адвоката из нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt. Также на слушаниях присутствовала российская адвокат Елена Кутьин.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что материалы дела MH17 насчитывают 36 тыс. страниц и имеют огромное количество мультимедийных файлов в цифровом формате. В суд от прокуроров поступила информация, что на сейчас 49 родственников желают воспользоваться правом выступления в суде, 82 - желают подать письменную декларацию относительно ожиданий от суда, и 84 - желают подать заявление с требованием выплаты компенсации.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram