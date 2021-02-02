После ареста Навального по всей России прокатилась волна протестов / фото Reuters
Штаб Навального призывает москвичей выходить на Манежную площадь.
Об этом говорится в Telegram-канале штаба.
«Манежная площадь, выходим прямо сейчас! Против ничтожного трусливого вора. За свободу Алексея Навального!» - говорится в сообщении.
Это связано с тем, что Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный.
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Протесты в России из-за ареста Навального
- 23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
- Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.
- На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.
Что известно о задержании и аресте Навального в России
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
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