Сегодня российский суд заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года по делу "Ив Роше" на реальный.

Штаб Навального призывает москвичей выходить на Манежную площадь.

Об этом говорится в Telegram-канале штаба.

«Манежная площадь, выходим прямо сейчас! Против ничтожного трусливого вора. За свободу Алексея Навального!» - говорится в сообщении.

Это связано с тем, что Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный.

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Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: Денис Прядко