Как стало известно, столкновения начались после назначения спорного пенальти на местном футбольном матче.

В крупнейшем городе южной Гвинеи десятки футбольных фанатов, среди которых и дети, погибли в толпе, когда правоохранители пытались подавить столкновения, которые произошли во время матча на переполненном стадионе. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 1 декабря в городе Нзерекоре во время финала местного турнира между командами Лабе и Нзерекоре, заявил премьер-министр Гвинеи Амаду Оури Бах.

"Во время давки были зафиксированы жертвы", - подчеркнул Бах, однако не назвал точное количество погибших.

В то же время коалиция политических партий сообщила, что в результате давки погибли десятки людей, а также многие получили ранения.

По информации местных СМИ, силовики пытались использовать слезоточивый газ, чтобы остановить хаос, который произошел после назначения спорного пенальти во время футбольного матча.

"Это (спорный пенальти) разозлило болельщиков, которые бросали камни. Именно поэтому службы безопасности применили слезоточивый газ", - отмечает местное издание Media Guinea.

Журналисты добавили, что среди погибших есть дети, а некоторые из пострадавших находятся на лечении и находятся в критическом состоянии.

В свою очередь коалиция "Национальный альянс за альтернативу и демократию" призвала расследовать такое событие. Там заявили, что турнир был организован для того, чтобы получить поддержку "незаконных и неуместных" политических амбиций военного лидера.

В AP напомнили, что Гвинея находится под контролем военных после того, как они свергли президента Альфа Конде в 2021 году. Эта страна является одной из тех, где военные в Западной Африке захватили власть и отсрочили возвращение к гражданскому правлению.

"Мамади Думбуя стал президентом три года назад, заявив, что он предотвращает сползание страны к хаосу, и наказал предыдущее правительство за невыполнение обещаний. Однако его критиковали за то, что он не оправдал возложенных на него надежд", - добавили в издании.

Инциденты в мире

Как писал УНИАН, в Индонезии погибла 36-летняя серферша из Италии Джулия Манфрини после того, как рыба-меч проткнула ей в грудь. Несмотря на усилия ее партнера и врачей, женщину все же не удалось спасти.

Также сообщалось, что в Мексике из-за войны между наркоторговцами погибло более 50 человек. Тогда президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что США частично ответственны за нестабильность, ведь именно они "провели эту операцию".

Вас также могут заинтересовать новости: