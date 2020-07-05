Вечеринка по случаю Дня независимости США закончилась массовой бойней
В Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке по случаю Дня независимости США.
Об этом сообщает AP.
Четверо неизвестных мужчин вышли из машины и открыли огонь по группе людей, после чего скрылись с места происшествия. Две жертвы погибли на месте, еще две, в том числе 14-летний подросток, скончались в больнице.
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"Среди пяти человек застреленных в Чикаго на семейной вечеринке четвертого июля 7-летняя девочка и мальчик-подросток", - сообщила местная полиция.
Кроме того, ранения получили четыре человека, один из раненых находится в критическом состоянии, а остальные три - в стабильном.
Арестовать преступников пока не удалось.
Как сообщал УНИАН, как минимум три человека погибли в результате стрельбы в сетевом магазине Walmart в американском городе Дункан, штат Оклахома.
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