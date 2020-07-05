Вечеринка по случаю Дня независимости США закончилась массовой бойней

Арестовать преступников пока не удалось.

В Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке по случаю Дня независимости США.

Об этом сообщает AP.

Четверо неизвестных мужчин вышли из машины и открыли огонь по группе людей, после чего скрылись с места происшествия. Две жертвы погибли на месте, еще две, в том числе 14-летний подросток, скончались в больнице.

Читайте такжеНеизвестный устроил бойню в школе под Лос-Анджелесом

"Среди пяти человек застреленных в Чикаго на семейной вечеринке четвертого июля 7-летняя девочка и мальчик-подросток", - сообщила местная полиция.

Кроме того, ранения получили четыре человека, один из раненых находится в критическом состоянии, а остальные три - в стабильном.

Арестовать преступников пока не удалось.

Как сообщал УНИАН, как минимум три человека погибли в результате стрельбы в сетевом магазине Walmart в американском городе Дункан, штат Оклахома.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram