Борт пролетел по странам Балтии и вблизи Калининградской области России.

В субботу, 11 марта, стратегический бомбардировщик США B-52 пролетел в субботу над странами Балтии и Финским заливом, приблизившись к острову Суурсаари, который принадлежит России.

Как сообщает ERR, со ссылкой на данные сервисе Flightradar24, вечером B-52 взлетел в Польше и направился через Балтийское море к Финскому заливу, повернул в сторону Эстонии перед Большим островом, откуда пролетел над Латвией и Литвой, пролетев возле Калининградской области РФ.

Полет состоялся на фоне новостей финских СМИ о том, что российские вооруженные силы также активизировали свою деятельность на острове Суурсаари, который находится всего в 40 километрах от финского побережья.

Видео дня

"Полет американского B-52 над Финским заливом является четким сигналом. Финский залив является одним из наиболее стратегически важных европейских проливов, где Россия активизировала свою деятельность", - сообщил Мика Аалтола, директор Финского института внешней политики.

Он также отметил, что РФ усилила свою провокационную деятельность от Аляски до Арктики. Поэтому полет бомбардировщика США в Финский залив является контрсообщением США России.

Бомбардировщик В-52: характеристики

B-52 - крупнейший бомбардировщик ВВС США. Модернизированная версия самолета оснащена современными двигателями, радиоэлектроникой и вооружением. B-52 может нести управляемые бомбы, мины и крылатые ракеты. Кроме того, самолет оснащен современными средствами радиоэлектронной борьбы.

B-52 способен нести до 27,5 тонн вооружения, развивает скорость до 1 047 км/ч на высоте до 15 километров и может лететь до 16 тысяч километров без дозаправки. Максимальный взлетный вес бомбардировщика - 220 тонн.

Вас также могут заинтересовать новости: