Португалия предлагает очень простое оформление ВНЖ для беженцев из Украины.

Из-за военных действий в Украине многие граждане бегут из страны. За две недели войны заграницу уехал более 2 миллионов беженцев. Ранее УНИАН рассказывал, как получить временную защиту или статус беженца в ЕС украинским переселенцам.

Некоторые страны Евросоюза предлагают особые условия для украинских беженцев. В Португалии украинцы могут быстро и без бюрократии получить ВНЖ на год с правом легально жить и работать в стране, а также пользоваться медициной.

ВНЖ в Португалии: кто и как может получить

Получить ВНЖ может не только сам заявитель, но и члены его семьи, в том числе и без украинского гражданства. Из документов украинцам нужен только заграничный паспорт. Также для оформления понадобятся другие документы, которые предоставят на месте. Получить ВНЖ можно в любом возрасте, но нельзя иметь судимость.

Как оформить ВНЖ в Португалии: пошаговая инструкция

Найдите ближайший SEF (орган муниципальной власти) и приходите туда как можно раньше. Будьте готовы к долгим очередям. Отделение в Лиссабоне: R. Passos Manuel 40, 1150-053 Lisboa Подайте заявление на оформление ВНЖ. Сдайте биометрические данные. Получите пластиковую карту ВНЖ.

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