США ввели санкции против Ирана за поддержку диктатора Мадуро

Санкции введены против капитанов танкеров.

Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских нефтяных танкеров, которые доставляли нефть для президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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«Сегодня OFAC ввел ограничительные меры против капитанов пяти судов, которых использовали Судоходные линии Ирана IRISL и Национальная танкерная компания Ирана NITC, для доставки иранского бензина нелегитимному режиму Мадуро в Венесуэле», - сообщили в Минфине.

Санкции введены против капитанов танкеров Clavel, Petunia, Fortune, Forest, Faxon.

«Поддержка иранским режимом авторитарного и коррумпированного режима в Венесуэле неприемлема. Администрация США продолжит использовать свои полномочия для того, чтобы помешать этому», - заявил глава Минфина Стив Мнучин.

Как сообщал УНИАН, Иран выдвинул США условие для возобновления переговоров по ядерной программе.

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