США ввели санкции против Ирана за поддержку диктатора Мадуро
Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских нефтяных танкеров, которые доставляли нефть для президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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«Сегодня OFAC ввел ограничительные меры против капитанов пяти судов, которых использовали Судоходные линии Ирана IRISL и Национальная танкерная компания Ирана NITC, для доставки иранского бензина нелегитимному режиму Мадуро в Венесуэле», - сообщили в Минфине.
Санкции введены против капитанов танкеров Clavel, Petunia, Fortune, Forest, Faxon.
«Поддержка иранским режимом авторитарного и коррумпированного режима в Венесуэле неприемлема. Администрация США продолжит использовать свои полномочия для того, чтобы помешать этому», - заявил глава Минфина Стив Мнучин.
Как сообщал УНИАН, Иран выдвинул США условие для возобновления переговоров по ядерной программе.
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