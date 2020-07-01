США утвердили план частичного вывода своих военных из Германии

В Пентагоне пока не сообщили, куда направят часть войск.

Соединенные Штаты одобрили план вывода 9,5 тысяч военных из Германии. Таким образом, их количество в этой стране уменьшится с 34 до 25 тысяч.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джонатан Хоффман, передает Радио Свобода.

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Утвержден Трампом план «повысит уровень сдерживания России, усилит НАТО, уверит союзников, улучшит стратегическую гибкость США и операционную гибкость Командования США в Европе», уверены в Минобороны.

Однако в Пентагоне пока не сообщили, куда направят часть войск.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель уже комментировала решение Трампа относительно вывода американских войск из страны.

«Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы США», – ответила канцлер на вопросы журналистов. При этом она согласилась, что самой Германии надо больше тратить на оборону, хотя и отметила прогресс относительно этого за последние годы.

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