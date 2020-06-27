Меркель: есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией

При этом Меркель признала закономерность агрессивного поведения РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что мир уже не может принимать как должное стремление США стать мировым лидером, и должен скорректировать свои приоритеты.

Об этом она заявила в интервью шести европейским газетам, в частности The Guardian.

«Мы выросли с определенным знанием того, что США хотят стать мировой державой. Если бы Штаты сейчас хотели выйти из этой роли по своей воле, нам бы надо было об этом очень глубоко подумать», – сказала она.

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В то же время она вспомнила и о частичном выводе американских войск из страны.

«Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы США», – ответила канцлер. При этом она согласилась, что самой Германии надо больше тратить на оборону, хотя и отметила прогресс по этому вопросу за последние годы.

«Мы в Германии знаем, что нам надо больше тратить на оборону. В последние годы мы достигли значительного роста, и мы продолжаем этот путь для наращивания нашего военного потенциала», – пояснила Меркель.

У нее спросили, недооценивает ли страна угрозу со стороны России. Она же в ответ признала закономерность агрессивного поведения РФ, упомянув о «кампании по дезинформации» и убийство чеченского изгнанника Зелимхана Хангошвили в Берлине.

«С другой стороны, есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России большое. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что, в отличие от Штатов, много европейских стран не видит в России угрозу.

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