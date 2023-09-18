Условия сделки вызвали резкую критику в США со стороны республиканцев, которые обвинили президента Байдена в помощи финансированию террористической деятельности Ирана.

Иран освободил пять американских граждан в ответ на разморозку США шести миллиардов долларов доходов Ирана от нефти, а также снятие федеральных обвинений против пятерых граждан Ирана.

Как сообщает The New York Times, пятеро американцев в понедельник должны были вылететь в Доху, столицу Катара, для обмена с двумя гражданами Ирана. По словам официальных лиц США, еще трое отказались вернуться в Иран.

В то же время США сообщили Ирану, что завершили перевод около 6 миллиардов долларов иранских доходов от нефти из Южной Кореи на счет в катарском банке.

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Высокопоставленные помощники президента США Джо Байдена заявили, что финансовые санкции и строгий мониторинг не позволят Ирану тратить деньги ни на что, кроме продуктов питания, лекарств и других гуманитарных товаров. Но они признают, что сделка может высвободить деньги, которые Иран уже тратит на эти товары, для других целей.

Условия сделки вызвали резкую критику со стороны республиканцев, которые обвинили Байдена в содействии финансированию террористической деятельности Ирана по всему миру.

В то же время представители администрации Байдена заявили, что соглашение с Ираном было единственным способом добиться освобождения пятерых американцев.

Американцы - Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз, а также еще двое, чьи имена не были названы по просьбе их семей, — были заключены в тюрьму по необоснованным обвинениям в шпионаже. Последние несколько недель они провели в Иране под домашним арестом после того, как Тегеран согласился освободить их из тюрьмы, пока не был завершен сложный процесс перевода 6 миллиардов долларов.

США добиваются освобождения своих граждан, осужденных в других странах

Ранее заявлялось, что США хочет ослабить санкции против РФ, чтобы освободить задержанных американцев - бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

В апреле прошлого года Белый дом добился освобождения американца Тревора Рида, который содержался в России с 2019 года.

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