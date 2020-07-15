США лишили Гонконг торгово-экономических преференций

Речь идет о законопроекте, предусматривающем санкции против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ о лишении торгово-экономических преференций США.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие меры были введены для того, чтобы привлечь Китай к ответственности за его «дискриминационные действия» в отношении народа Гонконга.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем санкции против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге.

«К Гонконгу будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю», - заявил президент США.

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В связи с этим, по словам Трампа, Гонконг теперь не сможет конкурировать со странами с рыночной экономикой.

«Многие люди начнут покидать Гонконг», - предположил он.

Также указом паспорта Гонконга приравниваются к китайским, а финансируемая госдепом программа образовательного и культурного обмена с Китаем и Гонконгом закрывается.

Напомним, в конце июня парламент Китая принял закон о национальной безопасности Гонконга, который дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности. В частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.

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