Подоляк назвал внесение в такой список знаком качества.

В Офисе президента Украины прокомментировали решение России внести Венгрию в список "недружественных" стран.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в микроблоге Twitter, что попасть в список "недружественных России стран" - это знак качества и показатель нетерпимости к российским преступлениям.

"Это недружество к коррупции, к пыткам и мародерству, к бесконтрольной агрессии и убийствам невинных людей. Чем ближе Украина будет к победе, тем больше в России будет появляться откровенно "недружественных" стран", - добавил он.

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Недружественные России страны

Напомним, что после начала полномасштабной войны против России ввели международные санкции. В начале марта Путин поручил определить перечень стран, "совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц "недружественные действия".

Изначально в список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, страны-члены Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Сегодня посол РФ в Венгрии заявил, что они внесли страну в этот список из-за того, что та Будапешт подписался под санкционными пакетами ЕС против России.

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