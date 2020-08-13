Илон Маск ищет тебя: SpaceX открыли вакансию сотрудника на первый курорт у космодрома

Менеджер будет руководить процессами проектирования и строительства курорта.

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX объявила об открытии вакансии менеджера по развитию курорта у космодрома в Бока-Чика-Вилледж в штате Техас.

Об этом сообщили на официальном сайте SpaceX американского изобретателя.

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"Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий для заселения людьми других планет. Бока-Чика-Вилледж - новейший космодром для запуска Starship, следующего поколения космических кораблей. SpaceX планирует преобразить этот город в космопорт XX века. Мы ищем талантливого менеджера по развитию курорта, который займется разработкой первого курорта SpaceX от начала и до конца", - говорится в описании вакансии.

Менеджер будет руководить процессами проектирования и строительства курорта, заниматься бюджетом проекта, согласовывать работу и получать необходимые разрешения от местного правительства и регуляторов.

SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky.

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