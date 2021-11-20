Состояние здоровья бывшего президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили после прекращения голодовки тяжелое.
Как передает информационный портал "Новости-Грузия", об этом журналистам сообщил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе.
В частности, впервые после перевода Саакашвили в Горийский военный госпиталь его посетят члены консилиума, созданного Министерством здравоохранения Грузии.
Также в ближайшие два дня Саакашвили в госпитале проведают члены группы врачей при Народном защитнике, а затем и специалисты от группы "Эмпатия". Все три консилиума врачей в последнее время заявляли о необходимости перевода Саакашвили из тюремной больницы в мультипрофильную клинику.
В последние два дня Саакашвили находился в реанимационном отделении больницы при тюрьме №18, но по решению властей в военном госпитале Саакашвили пройдет восстановление после голодовки, которая длилась 50 дней.
"Транспортировка прошла нормально, больного привезли в Гори, там же провели несколько тестов. Состояние тяжелое, сложное. Саакашвили оказали первую реанимационную помощь и перевели в палату интенсивной терапии", - сказал Кипшидзе.
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Он отметил, что знаком со многими врачами госпиталя в Гори, и считает их хорошими и опытными специалистами. Кроме того, в госпитале постоянно находится группа реаниматологов из Тбилисской Республиканской больницы.
Военный госпиталь Минобороны Грузии имени Георгия Абрамишвили был основан в 2006 году. Учреждение входит в международный союз военных госпиталей IMIHO — Interconnection of Military Hospitals.
В госпитале есть отделения общей хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации и неотложной помощи, кардиологии и интенсивной кардиологии и психо-неврологии. У госпиталя собственная лаборатория, банк крови и морг.
Основная часть пациентов — военные, бывшие военные и члены их семей, однако здесь лечат и гражданских.
Как сообщал УНИАН, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.
В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.
8 ноября его перевели в тюремную больницу.
17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате длительной голодовки у пациента развился ряд патологических состояний, он может впасть в кому.