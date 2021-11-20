В ближайшее время Саакашвили посетят три консилиума врачей - от Министерства здравоохранения Грузии, члены группы врачей при Народном защитнике и специалисты от группы "Эмпатия".

Состояние здоровья бывшего президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили после прекращения голодовки тяжелое.

Как передает информационный портал "Новости-Грузия", об этом журналистам сообщил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе.

В частности, впервые после перевода Саакашвили в Горийский военный госпиталь его посетят члены консилиума, созданного Министерством здравоохранения Грузии.

Также в ближайшие два дня Саакашвили в госпитале проведают члены группы врачей при Народном защитнике, а затем и специалисты от группы "Эмпатия". Все три консилиума врачей в последнее время заявляли о необходимости перевода Саакашвили из тюремной больницы в мультипрофильную клинику.

В последние два дня Саакашвили находился в реанимационном отделении больницы при тюрьме №18, но по решению властей в военном госпитале Саакашвили пройдет восстановление после голодовки, которая длилась 50 дней.

"Транспортировка прошла нормально, больного привезли в Гори, там же провели несколько тестов. Состояние тяжелое, сложное. Саакашвили оказали первую реанимационную помощь и перевели в палату интенсивной терапии", - сказал Кипшидзе.

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Он отметил, что знаком со многими врачами госпиталя в Гори, и считает их хорошими и опытными специалистами. Кроме того, в госпитале постоянно находится группа реаниматологов из Тбилисской Республиканской больницы.

Военный госпиталь Минобороны Грузии имени Георгия Абрамишвили был основан в 2006 году. Учреждение входит в международный союз военных госпиталей IMIHO — Interconnection of Military Hospitals.

В госпитале есть отделения общей хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации и неотложной помощи, кардиологии и интенсивной кардиологии и психо-неврологии. У госпиталя собственная лаборатория, банк крови и морг.

Основная часть пациентов — военные, бывшие военные и члены их семей, однако здесь лечат и гражданских.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу.

17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате длительной голодовки у пациента развился ряд патологических состояний, он может впасть в кому.

Дело Саакашвили в Грузии: что известно

Автор: Виталий Саенко