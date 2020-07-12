Папа Римский отреагировал на возвращение собору Святой Софии статуса мечети

Ранее Высший админсуд Турции отменил указ основателя современной Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора Святой Софии в музей.

Папа Римский Франциск выразил сожаление по поводу изменения статуса стамбульского собора Святой Софии из музея в мечеть.

Об этом понтифик сказал во время традиционной воскресной проповеди для римлян и туристов, собравшихся на площади Святого Петра, сообщается на портале Vatican News.

"И море уносит далеко мои мысли, в Стамбул. Имею в виду Святую Софию. Это причиняет мне великую скорбь", - подчеркнул Папа Римский.

Читайте такжеВ ЕС отреагировали на возвращение собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети

Как сообщал УНИАН, 10 июля Высший административный суд Турции принял решение, которым отменил указ основателя современной Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора Святой Софии в музей.

С иском в суд обратилась малоизвестная ассоциация. Изменить статус здания и сделать ее мечетью призвал также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Оппозиционные партии заявили, что таким образом он захотел отвлечь граждан от экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Собор был построен в 532-537 годах по приказу византийского императора Юстиниана I. Айя-София был самой большой церковью христианского мира в течение около тысячелетия.

В 1453 году, после захвата Константинополя Османской империей, собор превратили в мечеть. К зданию добавили четыре минарета.

В 1934 году Айя-София стала музеем. Сейчас собор внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии ежегодно посещают миллионы туристов. По данным стамбульской власти, только в 2019 году памятник посетили 3,7 млн человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram