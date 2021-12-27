Пятилетний мальчик играл с псом, а после нападения животного он оказался в больнице.

В Австралии собака насмерть загрызла ребенка. Пятилетнего мальчика отчаянно пыталась спасти его бабушка, но ей не удалось оттащить животное от внука.

Об этом сообщает издание The Sun.

По данным полиции, мальчик умер от травм, которые он получил из-за нападения собаки. Ребенок играл во дворе дома, за которым следила его семья.

Пес владельца дома поначалу не проявлял агрессию. Мальчик играл с собакой, во время чего животное внезапно набросилось на ребенка. Американский бульдог сильно кусал мальчика.

Ребенка пыталась спасти его бабушка. Она старалась оттащить собаку от мальчика и тоже пострадала от укусов животного. Крики также услышал сосед. Мужчина перелез через забор и помогал спасать ребенка.

Читайте такжеВ Индии обезьяны "объявили войну" собакам и убили 250 щенковМальчик был в критическом состоянии. Его экстренно доставили в больницу. Врачи пытались сохранить жизнь ребенка, они сделали ему операцию. Но мальчик был настолько истерзан собакой, что ничего не помогло.

После смерти ребенка стало известно, что пса забрали из дома, где случилась трагедия. Полиция ведет расследование.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Индии бездомная собака со щенками спасла новорожденную девочку. Найденный ребенок лежал рядом со щенками на тонкой подстилке из сена. При этом малышка была совсем без одежды.

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