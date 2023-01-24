Министерство финансов США признало ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. А на следующей неделе, по словам координатора стратегической коммуникации Рады по нацбезопасности США Джона Кирби, против военной компании путинского повара Евгения Пригожина будут введены санкции. Это означает, что Вашингтон признает ЧВК "Вагнер" организацией, с которой нельзя вести любые дела и иметь финансовые расчеты.

Точно известно, что международным криминальным синдикатом в США признавалось большинство известных миру мафий и террористических организаций. Например, таких как "ИГИЛ". Но в вопросе "Вагнера" пока речь идет лишь об экономической составляющей.

Этим решением американцы дают важный сигнал к действию всем остальным странам-союзникам

Ключевые параметры такого признания означают заморозку активов ЧВК "Вагнер". Речь идет о полной блокировке всего, что есть у приспешников Пригожина за границей. Кроме того, следствием решения будет открытие крупных и длительных финансовых расследований. Ими займутся прокуроры, которые давно преследуют финансовых террористов: будут искать нелегальные и переписанные активы, офшоры, фирмы-прокладки и так далее. То есть после наложения санкций на компанию "Вагнер", в США запустится механизм, который помешает санкции обойти.

ЧВК "Вагнер" будут отрезаны от международных экономических контактов

Кроме того, этим решением американцы дают важный сигнал к действию всем остальным странам-союзникам. Поэтому можно ожидать, что другие страны последуют примеру США и также введут санкции против "вагнеровцев". К тому же, никаких возражений применить санкции против ЧВК "Вагнер" и Пригожина мы не видели ни от одной страны. Поэтому, в этом вопросе, точно будет четкое сотрудничество.

Как результат, группа Пригожина больше не сможет себя обеспечивать, используя зарубежные активы. То есть, они больше не смогут зарабатывать, покупать оружие, хранить деньги на счетах европейских банков, а также вербовать наемников.

Иными словами, ЧВК "Вагнер" будут отрезаны от международных экономических контактов.

Понятно, что заблокировать деньги "вагнеровцев" в Африке будет сложнее

Впрочем, стоит отметить, что пока речь идет лишь об организации. Но впоследствии санкции будут применены и в отношении всех, кто может распоряжаться фондами: руководители, зарубежные представители, бухгалтеры... это означает, что от имени "Вагнера" больше никто не сможет вести ни один бизнес.

В каких странах сегодня могут находиться активы "Вагнер"? Мы слышали, например, о нескольких рудниках в ЦАР (Центрально-африканская республика), некоторые ресурсные сохранения в ЦАР. Также мы знаем, что они перебрасывают часть своих денег из Европы в Китай.

Понятно, что заблокировать деньги "вагнеровцев" в Африке будет сложнее. Тем не менее, мы знаем, что часть активов "Вагнера" находится именно в Европе, а все международные финансовые системы все равно находятся на Западе. Поэтому деньги на счетах в Африке ничем им не помогут, если их будет невозможно использовать.

Вашингтон сделал первый шаг к признанию ЧВК "Вагнер" террористической организацией в мире

Таким образом, ЧВК "Вагнер" останется без финансовой поддержки собственных операций в Украине. А, как известно, войну выигрывают деньги, за которые покупаются новые бойцы, патроны, вооружение и тому подобное. То есть на самом деле, это сильно ударит по этой организации. Потому что в ЧВК "Вагнер", как и все российские компании, не рассчитывали, что Запад будет реагировать на эту агрессию. Именно поэтому не все их деньги находятся в России, а хранятся много где.

Самый ожидаемый результат наступит на поле боя, когда враг, в результате этого преследования, почувствует нехватку ресурсов, людей и оружия. И хотя это произойдет не одномоментно, впоследствии ЧВК "Вагнер" не сможет планировать ни одной крупной операции и активно идти в бой, как раньше.

Но, повторюсь, сейчас речь идет лишь об экономических санкциях. Хотя, по сути, этим решением Вашингтон сделал первый шаг к признанию ЧВК "Вагнер" террористической организацией в мире. Когда Конгресс наконец примет и это решение, наемников ЧВК "Вагнер" начнут разыскивать и судить во всех странах.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"