В частности, диктатор изучал концепции двух новых туристических направлений и начал разрабатывать дизайн бутылок.

Стало известно, чем занимался лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время длительного отсутствия в публичном пространстве.

Его тайное увлечение раскрыли британские журналисты The Times.

В частности, диктатор изучал концепции двух новых туристических направлений.

Кроме того, Ким Чен Ын начал разрабатывать дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы.

Читайте такжеПотерял до 20 килограммов: разведка Южной Кореи узнала о состоянии здоровья Ким Чен ЫнаВ подтверждение данных фактов журналисты сослались на новые снимки Ким Чен Ына, на которых он запечатлен с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне. Проанализировав данные снимки с выставки, репортеры выяснили, что лидер страны провел как минимум 25 дней за изучением 110 работ участников.

В прошедшем мероприятии принимали участие художники Северной Кореи, которые представили общественности собственные разнообразные дизайн-проекты.

Ранее сообщалось, как жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид диктатора Ким Чен Ына после его похудения.

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Автор: Катерина Шварц