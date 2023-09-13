В список вошло трое российских бизнесменов, а также один топ-оккупант, которого ликвидировали в Украине.

Европейский союз не продлил персональные санкции в отношении четырех россиян. СМИ узнали вероятные имена этих людей.

По данным Deutsche Welle, с 15 сентября санкции ЕС не будут продлены в отношении трех российских бизнесменов, а также покойного полковника РФ.

По данным СМИ, это российский бизнесмен Григорий Березкин, к активам которого относится медиахолдинг "РБК"; экс-президент и совладелец "Нортгаза" Фархад Ахмедов; экс-глава российского интернет-магазина Ozon Александр Шульгин, а также покойный российский полковник Георгий Шуваев. Очевидно, это тот, который погиб на Харьковщине в октябре прошлого года.

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ЕС продлил санкции против РФ

Совет Европейского Союза продлила санкции в отношении физических и юридических лиц России, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины. Ограничения будут действовать следующие шесть месяцев.

В Совете ЕС напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам РФ.

Всего в санкционном списке значатся почти 1800 физических и юридических лиц. Все они имеют отношение к войне России против Украины. В то же время из списка исключили четырех россиян.

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