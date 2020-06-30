В Иране к смертной казни приговорили журналиста из-за протестов в 2017 году

У него еще есть время на то, чтобы обжаловать приговор.

Верховный суд Ирана приговорил главу новостного портала Amad News Рухоллу Зама в смертной казни. Его обвинили в сотрудничестве с зарубежными разведками и действиях, которые привели к протестам в 2017 году.

Читайте такжеВ Турции к пожизненному заключению приговорили 121 человекаОб этом сообщает The Guardian.

По данным обвинения, Зам публиковал провокационные видео и информацию об иранских чиновниках. Он жил и работал в изгнании в Париже и при неясных обстоятельствах вернулся в Иран, где его в октябре 2019 года арестовали.

Позже по иранскому телевидению показывали сюжеты, в которых журналист приносил извинения за свои действия. У него еще есть время на то, чтобы обжаловать приговор.

Известность Зам получил, когда завел канал в Telegram и с помощью него распространял информацию о протестах в 2017 году. В итоге Telegram заблокировал канал после того, как иранские власти рассказали, что с его помощью распространяется информация о способах изготовления бензиновых бомб. Однако, блокировка не остановила Зама, он создал новый канал.

Ранее УНИАН писал, что в США после 20 лет перерыва возобновляют смертную казнь на федеральном уровне.

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