23 августа вечером в Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого находились восемь человек, включая командира "вагнеровцев" Дмитрия Уткина и лично главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Было понятно, что мятеж ему просто так с рук не сойдет. Вот результат. С ним же были и все те, кто непосредственно участвовал в бунте, включая Дмитрия Уткина. Они выставили Путина слабым, поколебали его единоличностный имидж, и выиграли немного времени. А дальше пришла ожидаемая ответка.

Ставить крест на "вагнеровцах" и африканской империи Пригожина не стоит

Ослабнет ли после этого ЧВК "Вагнер"? Как организация - возможно. Как инструмент внешней политики РФ - нет. Его теперь будет легче подмять под себя и взять под контроль. Уже два месяца этим в Кремле и занимались. Возможно, и Пригожина убрали, потому что уже не был нужен. А, возможно, он снова готовил какой-то демарш, кто знает.

В любом случае, ставить крест на "вагнеровцах" и африканской империи Пригожина не стоит.

Мне эта история напоминает убийство генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР Ирана. Исчезли ли эти элитные силы КСИР после его смерти? Нет. Были ли критически ослаблены возможности Ирана действовать за рубежом без Сулеймани? Нет. Да, какие-то вещи стали работать хуже, все-таки личность была незаурядная и организационные способности у него были. Но катастрофы не произошло, институцию быстро взяли под контроль другие люди.

Из Пригожина сделают святого, "Вагнер" пройдет какой-то ребрендинг и будет еще сильнее интегрирован в государственные структуры

Или, вот, еще один пример. В Сирии были такие себе "Силы Тигра", полуавтономные элитные отряды, заработавшие себя имя во многих ключевых сражениях. Они, конечно, мятеж не поднимали, но стали слишком популярными, особенно их командир, генерал Сугейль аль-Хасан, и на них делали ставку россияне. В итоге, обошлось без убийств, но логика та же: генерала задвинули как можно дальше и убрали из публичной плоскости, офицерский состав поменяли, отряды переименовали в 25-ю дивизию ВС Сирии, и интегрировали в армию.

Думаю, тут будет тоже самое. Из Пригожина сделают святого, "Вагнер" пройдет какой-то ребрендинг и будет еще сильнее интегрирован в государственные структуры. Можно не сомневаться, что план у Кремля именно такой. Эта ситуация - достаточно распространенная в тех условиях войны, в которых оказалась РФ.

А вот нам по этому поводу расслабляться не стоит. Можно воспользоваться моментом, и начать уговаривать африканские страны отказаться от сотрудничества с вагнеровцами, пока они будут анализировать, как гибель Пригожина отразится на дееспособности организации и на дальнейшем исполнении подписанных контрактов.

Илия Куса,аналитик-международник, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"