The Guardian: Ким Чен Ын не умер, а просто прячется от коронавируса

Эксперты говорят, что за таинственным исчезновением диктатора КНДР может стоять страх перед COVID-19.

Ким Чен Ын не болен. Вероятно, он лишь прячется от пандемии коронавируса. Такое новое объяснение загадочного исчезновения диктатора КНДР из публичной жизни выдвинули чиновники в Южной Корее и США.

В Пхеньяне настаивают, что на территории социалистической страны до сих пор не было ни одного случая заражения SARS-CoV-2, несмотря на общую границу с Китаем, в котором пандемия и началась, - пишет The Guardian. Недавно появились репортажи о том, что Ким Чен Ын пропустил ключевые государственные празднования из-за операции на сердце. Но министр по объединению Кореи Ким Йон Чхоль в Сеуле сказал, что при нынешних обстоятельствах было бы разумно предположить, что диктатор КНДР не появляется на массовых мероприятиях из соображений безопасности.

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The Guardian напоминает, что 15 апреля в Пхеньяне прошла торжественная церемония, посвященная дню рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Но Ким Чен Ын не появился на чествовании памяти своего деда.

"У нас есть разведывательные возможности, которые позволяют нам уверенно сказать, что в Северной Корее ничего чрезвычайного не происходит", - сказал Ким Йон Чхоль во время парламентских слушаний.

"Ким Чен Ын не пропускал годовщину со дня прихода к власти. Но много событий включая празднества и бакеты были отменены из-за угрозы коронавируса. Не думаю, что в этом есть что-то необычное, учитывая ситуацию", - добавил южнокорейский министр, назвав при этом репортажи об операции на сердце Ким Чен Ына "фальшивыми новостями".

Чиновники США утверждают, что диктатор КНДР отправился на частном бронепоезде к восточному побережью в курортный город Вонсан, чтобы спрятаться там от коронавируса. Южнокорейский министр Ким Ен Чхоль отметил, что с января было по крайней мере два случая, когда Ким Чен Ын исчезал минимум на три недели.

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Лидера Северной Кореи в последний раз видели на публике 11 апреля, когда он возглавлял встречу политбюро правящей партии. Государственные СМИ с того дня не опубликовали ни одно его фото, однако, ежедневно публиковали информацию о его распорядке дня и о дипломатических обращениях к лидерам других стран. Разговоры о том, что Ким Чен Ын находится в Вонсане, появились в минувшие выходные после того, как вашингтонская организация 38 North на основании анализа спутниковых снимков сообщила о появлении специального поезда диктатора на вокзале северокорейского города.

Во вторник издание NK News также сообщило, что прогулочные лодки, которыми Ким Чен Ын часто пользуется, тоже были активны на побережье на протяжении этого месяца.

Северная Корея закрыла свои границы с Китаем на ранних стадиях эпидемии коронавируса и отправила в карантин тысячи людей, чтобы сдержать распространение болезни. Наблюдатели скептически относятся к заявлениям режима о том, что якобы в КНДР нет эпидемии. Представитель ВОЗ в Северной Корее Эдвин Сальвадор сообщил на прошлой неделе, что Пхеньян провел 740 тестов на COVID-19 по состоянию на 17 апреля. И все они были отрицательными.

Руководитель сайта Asia Press Хиро Ишимару, который поддерживает связь с сетью граждан в Северной Корее, считает, что подтверждение самоизоляции Ким Чен Ына может стать доказательством распространения коронавируса в стране.

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"Не думаю, что он умер. Если бы это было так, там бы было больше движения", - считает Ишимару, который недавно общался с северными корейцами возле китайской границы.

"Одна из теорий говорит о том, что он заразился коронавирусом или люди в его окружении заразились. А он прячется теперь", - пояснил Ишимару.

Он также допускает, что режим мог умышленно отправить поезд Ким Чен Ына в Вонсан, чтобы сложилось впечатление, будто он находится в этом городе. А на самом деле диктатор самоизолировался в другом месте.

"Все внимание приковано к Вонсану, но существует вероятность того, что он всех обманывает", - считает японский журналист.