New York Times: КНДР заявляет об отсутствии у нее коронавируса, но это вряд ли правда

Медицина закрытой авторитарной страны за годы изоляции стала на столько плохой, что пандемия стала бы катастрофой для Пхеньяна.

Ученый из Института вирусологии Северной Кореи Син Дун Юн бросился к северной границе с Китаем в начале февраля. Там он провел 300 тестов, забывая даже поесть, чтобы осмотреть людей и "защитить страну от вторжения нового коронавируса".

Истории вроде этой публикуются государственной газетой КНДР "Нодон Синмун". Они привлекают внимание к одному из самых странных явлений пандемии COVID-19: как Пхеньян может утверждать, что на северокорейской территории ни одного случая заражения коронавирусом в то время, как в странах по всему миру вспыхивают эпидемии? Об этом пишет New York Times.

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Северная Корея очень рано пошла на жесткие меры, чтобы сдержать распространение вируса c территории других стран. Она закрыла границы в конце января, остановила весь бизнес с соседним Китаем, на который приходится 9/10 внешней торговли. КНДР подавила поток контрабанды, который поддерживал жизнь неофициальных рынков в стране. Всех дипломатов в Пхеньяне отправили в карантин на месяц. Способность тоталитарных стран полностью контролировать движение людей становится полезным, когда приходится бороться с болезнями.

Но десятилетия изоляции и международных санкций разорили северокорейскую систему здравоохранения. Это повышает беспокойство, что у Пхеньяна нет необходимых медицинских поставок для борьбы с пандемией, которая, по идее, уже началась.

"Можно легко предположить, что произойдет, если появится большой поток пациентов с COVID-19", - сказал лектор Гарвардской медицинской школы доктор Ки Б Парк, который работал с врачами Северной Кореи над улучшением медицинской системы в стране.

"Эпидемия очень быстро подавит возможности системы", - убежден он.

Многие наблюдатели сомневаются в утверждении КНДР о том, что на ее территории нет ни одного случая заражения коронавирусом. Но, по словам доктора Парка, отсутствие оборудования для диагностики могло привести к тому, что Пхеньян буквально не зафиксировал ни одного случая.

"У них могут быть случаи заражения, но они не знают, как их обнаружить. Поэтому они могут сказать, что не подтвердили распространение", - пояснил он.

Некоторые эксперты подозревают, что Северная Корея умышленно умалчивает эпидемию, чтобы сохранить порядок.

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"Они грубо врут, когда говорят, что никто не заразился", - убежден генеральный секретарь Ассоциации беглецов из Северной Кореи в Сеуле Сео Дже Пайон. По его словам, его источники в КНДР рассказали о смерти целой семьи от коронавируса в городе Чхонджин в середине марта.

"Меньше всего Северная Корея хочет начала социального хаоса, который может вспыхнуть, если население осознает, что люди умирают от эпидемии, от которой нет лекарств", - сказал он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, очевидно, хорошо знает об угрозах, которые вирус несет для разбитой системы здравоохранения в его стране. Когда Вашингтон 13 февраля объявил, что позволит проход всех поставок, связанных с коронавирусом, Северная Корея сделала редкий запрос к группам помощи с просьбой передать средства для диагностики.

В последние недели государственные СМИ Северной Кореи публиковали страшные репортажи о жертвах пандемии в мире: о "лавине" заражений в Южной Корее, о кучи трупов в Италии и "панике" в США. Вся информация резко контрастировала с фотографиями, как северокорейские чиновники в полной защите дезинфицируют автобусы, трамваи, детские площадки и гостиницы в образцовом городе Пхеньяне. Швейные фабрики сейчас шьют медицинские маски вместо одежды. А народ присылает мясо, рыбу и яйца людям, которые попали в карантин.

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Северная Корея сообщает, что отправила в карантин 10 тысяч человек. Газета "Нодон Синмун" пишет, что чиновники международных организаций были "поражены" тем, как Северная Корея расправилась с болезнью. Но видео-материалы из города Хесан на границе с Китаем, снятые в конце февраля и начале марта, демонстрируют не такую замечательную картинку.

Красный деревянный знак на обочине с грязными кучами снега сообщает, что здесь расположена "станция дезинфекции". Видео попало в руки правозащитника Ким Сен Уна через контрабанду. Чиновник в зеленом костюме с канистрой жидкости для дезинфекции на спине стоял рядом и бездельничал. Серебряный фургон ездил по городу и объявлял о необходимости носить маски. В другом видео было видно жилой дом с надписью "Карантин" на нем. По словам правозащитника, сюда поселяют людей с симптомами, похожими на COVID-19.

Ким Сен Ун рассказал New York Times, что один из его информаторов на севере месяц не мог вернуться домой после того, как посетил другой город. Потому что правительство полностью контролирует внутреннее передвижение людей. Такие ограничения были нужны для сдерживания болезни, потому что сеть общественного транспорта в Северной Корее перегружена.

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В прошлом страна замалчивала или умаляла эпидемии, военные восстания, рукотворные катастрофы или что-либо, что могло подорвать веру людей в правительство. Но в этот раз агрессивные меры Северной Кореи, а также ее уникальная способность без причин задерживать людей, могла помочь ей не допустить распространения коронавируса. Такого мнения беглец из КНДР Чжун Гван Ил, который возглавляет правозащитную организацию северных корейцев в Сеуле.

"Можно уверенно сказать, что в Северной Корее есть случаи заражения. Но я не думаю, что эпидемия там настолько же велика, как и в Южной Корее, Италии или США", - сказал председатель исследовательского центра DPRK Health and Welfare Ан Кюн Су.

По его словам, в крупных городах вроде Пхеньяна есть тесты, привезенные из Китая. Правозащитник обратил внимание на фото с Ким Чен Ыном, которое было сделано в этом месяце. Лидер страны наблюдал за испытанием ракет в окружении военных, которые были без масок. По словам Ан Кюн Су, такого бы не произошло, если бы тесты всех присутствующих не были негативными.