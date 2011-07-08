Глава УГКЦ о Ватикане, политических стереотипах и киевском христианстве

Со стороны Ватикана никаких указаний не поступает, потому что это не является способом существования католической церкви.

Об этом Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) заявил в интервью «Украинской правде». Отвечая на вопрос журналиста об отношениях УГКЦ с Ватиканом в связи с тем, что Московский патриархат рассматривает Папу Римского как рефери, а это значит, что из Рима в Киев идут указания, распоряжения и политика является неотделимой от церкви, и так продолжается уже свыше двадцати веков, Предстоятель УГКЦ отметил: мы часто находимся в плену политических стереотипов, «свойственных евразийскому пространству».

По его словам, мы все хорошо знаем, что такое командно-административная система. «Но слава Богу, Апостольская столица такие методы не использует», - сказал Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Он объяснил, что «когда мы строим нашу церковь, мы должны учитывать не только ее внутреннее, но и международное измерение. А также и на экуменическое измерение (экуменизм – движение за объединение христианских церквей), то есть развитие отношений с другими последователями крещения Владимира. Что касается международного измерения, то христианство не является религией отделенности, это всегда – единство, потому что Христос установил единую церковь, одну для многих народов».

И киевское христианство, подчеркнул Предстоятель УГКЦ, является тем важным центром, который так или иначе входит в поле зрения других мощных центров христианства. «Будь то Рим, будь то Константинополь или Москва. Следовательно, само наше развитие приобретает международное измерение, и мы этого не боимся, и не считаем, что это плохо», - подытожил он.