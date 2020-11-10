Эксперты отдали предпочтение именно этому слову, так как схожий опыт "объединил миллиарды людей во всем мире".

Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary признал "локдаун" (lockdown) или режим изоляции, действующий в ряде стран в связи с пандемией коронавируса, главным словом 2020 года.

Читайте такжеАмериканский словарь определил слово 2019 годаЭксперты отдали предпочтение именно этому слову, так как схожий опыт "объединил миллиарды людей во всем мире". Специалисты выявили свыше 250 тыс. случаев употребления слова "локдаун" в этом году, по сравнению с четырьмя тысячами употреблений в 2019 году.

"Локдаун – ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, – назван словом 2020 года Collins", – отмечается на сайте словаря, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что "локдаун" является существительным, подразумевающим "введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам".

За победу боролись и другие выражения, связанные с пандемией: "коронавирус", "работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества" (key worker), "принудительный неоплачиваемый отпуск" (furlough), "дистанцирование" и глагол "самоизолироваться".

Также в перечень включили слова другого типа, например, тиктокер – активный пользователь соцсети TikTok.

Слово года в 2019 году

В прошлом году словарь выбрал словом года выражение "климатическая забастовка" (climate strike), обозначающее явление, которое обрело популярность в том числе от действий эко-активистки Греты Тунберг.

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Автор: УНИАН