Все из-за Греты Тунберг: британский словарь Collins назвал слово года-2019

Также издатели британского словаря добавили список слов, которые возникли за годы Brexit.

Издатели толковых словарей английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 climate strike ("климатическая забастовка").

Об этом говорится в блоге издательства, сообщает theБабель.

Впервые это словосочетание зафиксировали в ноябре 2015 года, когда в Париже проходила конференция ООН по изменению климата. В этом году его использование возросло в 100 раз благодаря шведской школьнице, эко-активистке Грете Тунберг.

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В шорт-лист слов вошли также выражения deepfake (технологически смонтированное видео, которое трудно отличить от реального), hopepunk (оптимистичное движение в культуре и СМИ, возникшее как реакция на антиутопические тенденции) и influencer (инфлюенсер, рядовой блоггер, который начинает влиять на общественное мнение).

Кроме того издатели Collins English Dictionary опубликовали список слов, которые возникли за три года процесса Brexit. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Составители словаря отобрали слова и фразы, которые вошли в так называемый Brexicon (обыгрываются слова Brexit и "лексикон"). Среди них слово "milkshaking", возникшее после нескольких заметных инцидентов, во время которых общественных деятелей и политиков обливали молочными коктейлями в знак протеста.

В список также вошли такие слова:

Brexiteer - сторонник или инициатор выхода Британии из Европейского Союза;

Brexiety - состояние усиленной тревоги, вызванное беспокойством по поводу неизбежного выхода Британии из ЕС;

Cakeism - желание наслаждаться двумя желанными, но несовместимыми альтернативами;

Flextension - неофициальное соглашение о продлении времени, предусмотренного для уплаты долга или завершения контракта, установление новой даты, которая может быть изменена в зависимости от будущих событий;

No-deal - обозначает ситуацию, когда две стороны не смогли договориться о том, как действовать;

Remainer - человек, считающий, что Великобритания должна оставаться в ЕС;

Stockpiling - деятельность по приобретению и хранению большого количества продуктов.