Из 200 тысяч полученных доз вакцины были использованы только 40 тысяч.

Министерство здравоохранения Словакии предупредило граждан о том, что 31 августа было последним днем, когда можно было ввести вторую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Отмечается, что этот день - последний перед истечением срока годности препаратов.

Читайте такжеСловакия разрешит использование "Sputnik V" после скандала со "странной вакциной"Применять "Спутник V" в Словакии начали 7 июня. Привиться им выразили желание более 15 тыс. жителей республики, в том числе вице-премьер и глава Минфина Игорь Матович, который в бытность премьером и заключил договор о поставках российской вакцины.

Из 200 тыс. полученных доз вакцины были использованы только 40 тыс. И больше ее закупать не станут.

Покупка втайне от других партий коалиции неодобренной в ЕС российской вакцины Sputnik V вызвала настоящий политический кризис в Словакии. В результате правительство Матовича распалось, а сам он лишился кресла премьера.

Кроме того, оказалось, что вакцина, которую закупила Словакия, отличалась от той, которая получила положительные выводы в публикации авторитетного издания The Lancet.

Автор: Станислав Кожемякин