Украинский народ показал, что не потерпит никого, кто попытается захватить его страну.

Следующие несколько дней, недель и месяцев будут тяжелыми для народа Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил американский президент Джо Байден.

"Путин обрушил на них (украинцев, - УНИАН.) большую боль", - написал он.

"Но украинский народ познал 30 лет независимости - и показал, что не потерпит никого, кто попытается захватить его страну", - заявил Байден.

Ранее президент США заявил, что не намерен разговаривать с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

По его словам, Путин готовил атаку против Украины в течение месяцев.

Байден также отметил, что Путин задействовал более 175 тысяч военных и военную технику вдоль границы с Украиной. На границу на позиции были отправлены "запасы крови" и установлены полевые госпитали.