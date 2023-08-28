60-летнему мужчине было предъявлено обвинение в проведении грубой незаконной разведывательной деятельности в период с 2013 по 2022 год.

В понедельник шведская прокуратура предъявила мужчине обвинение в шпионаже в отношении Швеции и США от имени России в течение девяти лет.

Полиция арестовала Сергея Скворцова, гражданина Швеции и России, в ноябре прошлого года на окраине Стокгольма вместе со вторым человеком, который был освобожден вскоре после этого, пишет Reuters.

Согласно обвинительному заключению, 60-летнему мужчине было предъявлено обвинение в проведении грубой незаконной разведывательной деятельности против двух стран в период с 2013 по 2022 год.

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Адвокат Скворцова заявил, что отрицает какие-либо правонарушения.

"Он повторяет, что отрицает все обвинения", - сказала адвокат Ульрика Борг.

Прокуроры заявили, что Скворцов действовал от имени России с целью сбора информации, которая могла негативно повлиять на безопасность США и Швеции.

Они добавили, что Скворцов также покупал от имени Москвы объекты, которые российское государство и вооруженные силы не могли приобрести на открытом рынке из-за экспортных правил и санкций.

"Скворцов и его компания были платформой для российской военной разведки ГРУ и частью российского государства для незаконных закупок технологий на Западе", - говорится в обвинительном заключении.

Задержание российских шпионов в Европе

В Британии трое болгар, подозреваемых в шпионаже в пользу России, были арестованы и обвинены детективами по борьбе с терроризмом после крупного расследования национальной безопасности.

Обвиняемые были задержаны в феврале сотрудниками столичной полиции в соответствии с Законом "О государственной тайне" и с тех пор находятся под стражей.

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