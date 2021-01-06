Состояние госпитализированного полицейского не уточняется.

В ходе беспорядков в здании Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько офицеров полиции. По меньше мере один из них госпитализирован.

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Об этом сообщает CNN. Состояние правоохранителя, которому потребовалась госпитализация, не уточняется.

Кроме того, в ходе беспорядков по меньше мере одна девушка получила огнестрельное ранение и была госпитализирована.

Победа Джо Байдена на выборах в США: что известно

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

Сегодня Конгресс должен был утвердить результаты выборов президента США. К зданию Конгресса (Капитолию) стянулись сторонники Трампа и штурмом прорвались внутрь. Заседание было сорвано, беспорядки продолжаются.

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Автор: Дмитрий Захаров