В Белгородской области РФ снова беспокойно - местные Telegram-каналы сообщают, что населенные пункты Шебекино, Муром, Новая Таволжанка находятся под обстрелами. Чуть ранее российские добровольцы из легиона "Свобода России" и "Русского Добровольческого корпуса" совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области. Несмотря на то, что в украинской разведке заявляли, что прорыв добровольцами границы РФ был "спецоперацией" самих россиян, в последние дни очень много иностранных экспертов начало говорить, что рейды в Белгород могут быть плохими для Украины. Мол, после этого россияне консолидируются и мобилизуются. Но это глупость.

Во-первых, россияне уже мобилизованы и готовы к продолжению войны. В последние месяцы у них образовался "консенсус", при котором примерно 50% населения гарантированно поддерживают мобилизацию. При этом, даже среди возрастной категории 18-24 почти треть говорит, что мобилизация - это хорошо. Проще говоря, их не нужно консолидировать, у них уже есть устоявшееся решение.

У россиян нет эмпатии к своим военным

При этом главная задача рядового россиянина - не попасть под мобилизацию. Но если ты попал, включается фатализм и мазохизм, которые сводятся к ключевой формуле: "Ты надел военную форму - ты получил билет насмерть". У россиян нет эмпатии к своим военным. Военный - это из другого мира, куда желательно не попасть. Но если убивают человека в форме, в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. Это неизбежность.

Во-вторых, россияне четко стали понимать, что цели, так называемой СВО (специальной военной операции) не достигнуты (только чуть более трети верит, что здесь все хорошо), но они продолжают говорить, что все развивается в правильном направлении (две трети россиян считает, что страна движется в правильном направлении). Простыми словами, они смирились с происходящим и стараются абстрагироваться от проблем.

Пока россияне готовы мириться с происходящим.

Российская пропаганда последние пятнадцать месяцев проводила один важнейший для российских властей нарратив: "Главное, что не стало хуже и мы (русские) не вернулись в 90-е". К сожалению, пока он сработал. И пока россияне готовы мириться с происходящим. Активности российского легиона в Белгороде не превращают эту войну в народную. И не превратят.

В-третьих, самый приятный для нас момент – россияне начали считать Запорожскую и Херсонскую области своими, хотя еще несколько месяцев назад им было плевать на это. Сейчас они не хотят их отдавать. Однако, в этом вопросе есть и позитив. Если они почувствуют, что лучше отказаться от этих территорий и сохранить лицо, они легко согласятся обменять их на что-то другое. Но здесь время работает не на нас.

В-четвертых, в режим ожидания перешел и Владимир Путин. Это характерное для него состояние, когда он не знает, что делать, и не может сыграть в поднятие ставок. Чего он ждет? Он сам не знает. Он ждет победы Трампа, ссор в Украине, чудес от "Троицы" Рублева и так далее. У него сейчас нет целей в этой войне. На данный момент цель войны - ждать, пока эта цель появится.

У Путина сейчас нет целей в войне. На данный момент цель войны - ждать, пока эта цель появится

Российское общество, в целом, также понимает проблематику и испытывает полную неопределенность будущего, но боится самому себе признаться, что это путь в никуда. И почему-то мне кажется, что в среднесрочной перспективе они вряд ли это сделают.

Традиционно, русские все еще верят в непобедимость русской армии, ждут чуда, но готовы смириться с определенными поражениями. Однако за рядового россияниня все должны все решить власти.

Вадим Денисенко, исполнительный директор аналитического центра " Украинский институт будущего"