Северная Корея "передумала" воевать с Южной

Речь идет об намерении Пхеньяна отправить войска в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе между двумя Кореями.

Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отказаться от реализации планов начать военные действия против Южной Кореи.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

"Северная Корея приостановила планы военных действий против Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Речь идет об намерении Пхеньяна отправить войска в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе между двумя Кореями.

На встрече под председательством лидера Ким Чен Ына Центральная военная комиссия приняла решение приостановить военные действия с учетом сложившейся ситуации.

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19 июня сообщалось, что Северная Корея направила своих военных на несколько постов в демилитаризованной зоне и предупредила об усилении своего военного присутствия в приграничных районах. Северокорейские военные угрожали направить войска в ныне закрытый комплекс Кэсонг, а также в туристическую зону горы Кымган на восточном побережье.

Вместе с тем, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Чен Рак предупредил, что КНДР "заплатит цену", если начнет провокационные военные действия против Сеула.

Как сообщал ранее УНИАН, напряженность между двумя Кореями возникла после того, в начале июня сестра северокорейского лидера Ким Йо Чен пригрозила закрыть офис в Кесонге и разорвать ключевой военный договор между Пхеньяном и Сеулом, если Южная Корея не помешает группам перебежчиков отправлять в КНДР листовки с критикой политики Ким Чен Ына. Указанный пакт включает военное соглашение о сокращении обычных военных угроз между двумя странами и создании пограничных буферных зон. Ким Йо Чен сказала, что пакт "вряд ли имеет какую-либо ценность".

В конце концов Северная Корея выполнила озвученную сестрой Ким Чен Ына угрозу и заявила о разрыве всех государственных связей с Южной Кореей.

Северная и Южная Корея разделены так называемой демилитаризованной зоной (ДМЗ) - буфером вдоль границы, который разделяет две страны после прекращения войны в 1950-х годах.

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