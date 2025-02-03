Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует в ближайшее время ввести пошлины на товары из Европейского Союза. Цель проста - перевернуть отрицательное торговое сальдо и заставить европейцев строить заводы в США в обмен на снижение пошлины.

Ведь логика Make America great again предполагает несколько весомых опций:

сохранение США, как главной военной силы мира;

сохранение американской платежной системы, как главной в мире;

сохранение США, как главного технологического лидера мира (здесь главный конкурент Китай);

новейшая индустриализация США (в том числе и изменение инфраструктуры и появление новых технологий) должна произойти не в последнюю очередь за счет партнеров (и главную роль здесь сыграют производители ЕС и средства стран Персидского залива;

перераспределение власти в США от финансистов к производственникам (USAID - это вершина пирамиды);

ценности должны занимать то место, которое они занимали в 20 веке - они должны помогать решать геополитические задачи, а не заставлять извиняться за все.

Когда смотреть на решения о пошлинах, которые в последние дни вводят США, с этой точки зрения, становится понятна и логика Трампа.

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Так, минимальные пошлины на китайские товары - это желание избежать ценовых скачков в Штатах, при частичном выравнивании торгового сальдо. Мексика - это предупреждение всем государствам Америки, что возвращается доктрина Монро. И их никто не спасет.

Тут интересно, как быстро сдалась Панама при полном молчании КНР.

Все увидели: Китай не будет идти в торговые войны. Китай будет ждать. В конце концов, Китай еще не готов к более активным действиям. И Китай считает, что надо посмотреть, а что же будет через 6-12 месяцев, и не провалится ли Трамп сам.

Теперь относительно ЕС. Имея отрицательное сальдо с Китаем, не исключено, что именно европейцы будут вынуждены вводить пошлины против Китая. И это - одна из важных целей Трампа. Как пряник - он будет держать в руках НАТО и защиту Европы от России.

Но Трамп не будет играть с Еврокомиссией, он играет напрямую с правительствами. И он будет делать ставку на правые партии, отбирая их у россиян (кроме всего прочего, это может усилить тренд на национализм в Европе).

Кстати, насчет России. Она - непонятное, отсталое образование, которое угрожает интересам США в двух аспектах: усиливает ресурсами Китай и частично контролирует КНДР. А Северная Корея, в свою очередь, угрожает стабильности базовых сателлитов США - Японии и Южной Кореи. Есть еще один важный аспект: украинский кейс станет прецедентом для Тайваня. И в своих стратегиях США будут исходить также и из этого момента.

Но глобально, логика Трампа следующая: Россию надо оторвать от Китая. Если Путин не захочет отрываться, надо менять Путина.

Судя по всему, сейчас вопрос российско-украинской войны отложен и Путину будут показывать, как его будут душить в объятиях, если он не согласится на понятные для Трампа условия. В этом аспекте для него важно решение трех моментов: слом соглашения ОПЕК+ и контролируемое падение цен на энергоресурсы с параллельным замещением российской нефти на других производителей; разрыв отношений Россия-КНДР; ослабление отношений Россия-Китай.

Украина во всей этой истории, к сожалению, всего лишь немножко больше, чем точка на карте. Это не плохо и не хорошо. Это реальность.

Трамп, как минимум, трижды в жизни падал и поднимался. Он не боится играть на грани фола. Почему-то мне кажется, что после покушения, он еще и убедился в своей богоизбранности, поэтому играет уже не просто по-крупному, а поставил на все. И это главная надежда противников Трампа (как в Штатах, так и во всем мире). Но те процессы, которые он запустил и запустит, невозможно будет остановить в один миг. Поэтому даже при определенных неудачах, те треки, которые уже намечены, меняться не будут.