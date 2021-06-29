Авиаудары наносились по прямому указанию американского президента Джо Байдена и согласно внутреннему законодательству США.

В Белом доме назвали целью вчерашних авиаударов по проиранским ополченцам в Сирии и Ираке "необходимость самообороны".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщается на официальном сайте.

"Самооборона, защита Соединенных Штатов и наших интересов являются внутренним обоснованием объявленных вчера ударов", - сказала она.

Сообщается, что авиаудары наносились по прямому указанию американского президента Джо Байдена и согласно внутреннему законодательству США.

"Целенаправленные удары были нанесены по объектам, которые используются поддерживаемыми Ираном ополченцами для хранения оружия, командования и операций беспилотных летательных аппаратов", - пояснила Джен Псаки.

Авиаудары США в Ираке и Сирии

28 июня США нанесли авиаудар по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев на границе Ирака и Сирии.

По утверждению Пентагона, удары были нанесены по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном - в Ираке: данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков.

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Автор: Олег Давыгора