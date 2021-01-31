В ходе протестов задержаны уже почти полсотни людей.

В городах России с утра начались многотысячные митинги в поддержку Алексея Навального. Одним из первых «проснулся» Владивосток.

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Судя по фото с места событий, участников акций жестоко задерживают силовики. В Москве и Санкт-Петербурге места проведения намеченных на сегодня митингов оцеплены, организаторы спешно меняют места сбора.

По данным правозащитников, на половину десятого утра по всей России задержаны уже 435 человек.

Акции в поддержку Навального: детали

Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального запланировали в воскресенье 31 января провести акции на центральных площадях 53 российских городов. Начало митингов в 12:00.

В Москве сторонники оппозиционера планируют собраться на Старой площади, а также на Лубянской площади, где расположена штаб-квартира ФСБ.

Накануне в Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.

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Автор: Дмитрий Захаров