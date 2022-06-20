На сегодня рождаемость в РФ ниже, чем в 1990-х. Журналисты объяснили причины вымирания населения России.

В России установлен демографический антирекорд с 1945 года: в апреле родилось только 99 тысяч детей, а за четыре месяца 2022-го минус 311 тысяч граждан РФ. Это если взять число умерших и отнять от него родившихся.

В ближайшие два года ждут еще худшего - самой низкой рождаемости за 350 лет. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Основной прирост рождаемости происходит не за счет этнических русских, отмечают журналисты. И не помогает правительстванная программа "Демография" с астрономическими 4 трлн рублей.

Как рассказал блогер Владислав Жуковский, на тысячу населения рождается меньше 9,5 человек, а умирает больше 15,9 чел. "Это на самом деле просто мы как будто страна третьего мира", - отметил он. По его словам, эту чудовищную статистику власти не раскрывают.

В 2014 году российские власти аннексировали Крым и раздали свои паспорта 2 млн 600 тысячам жителей оккупированных территорий. А недавно они раздали 300 тысяч паспортов РФ на оккупированном Донбассе.

"Причиной демографического кризиса в стране из тех 16 млн естественной убыли, о которых я говорил за последние 30 лет, насчет пандемии можно отнести максмимум 1 млн. Остальные 15 млн убыли от воздействия других факторов. Основной фактор здесь - разрушение института семьи", - объяснил Александр Синельников, социолог, профессор МГУ.

Ранее социологи заявили, что после окончания войны в Украине, вероятно, не следует ожидать беби-бума - резкого скачка рождаемости, как это было в Европе после окончания Второй мировой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: