Каждая из атомных лодок будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

В России состоялась церемония закладки боевых кораблей, в том числе двух корветов, двух атомных и двух дизельных подводных лодок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Церемония состоялась на заводах в Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре.

Речь идет о строительстве двух многоцелевых кораблях ближней морской зоны и о лодках дальней морской зоны. Путин говорит, что в течение следующих 6 лет корабли должны построить на 70%.

Читайте также"Талибан" выдвинул крайний срок вывода войск из Афганистана"Такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, ее ролью в мировых делах. Строительство высокотехнологичного боеспособного Военно-морского флота предъявляет повышенные требования к российским кораблям, кораблестроению", – заявил в режиме видео-конференции российский глава.

Как пишет издание Ведомости, изначально закладка атомных крейсеров "Дмитрия Донского" и "Князя Потемкина" должна была состояться в мае. Каждая из лодок будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Дизельные подводные лодки должны поступить на Тихоокеанский флот в 2024 году. Обе лодки будут вооружены ракетным комплексом "Калибр-ПЛ". Корветы "Грозный" и "Буйный" планируют передать флоту до 2028 года с ракетами "Калибр-НК" или "Уран".

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Автор: Яна Ставская