Премьер РФ Михаил Мишустин 3 сентября прибыл в Минск на переговоры с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Об этом сообщает официальный сайт президента РБ.

На встрече Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.

"Я очень благодарен вам за последние недели и может даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным. - Прим.) еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (Премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - Прим.) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас", - сказал Лукашенко.