По словам источников, ранения получили шесть сотрудников службы личной охраны премьера.

Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Багдаде рано утром в воскресенье, 7 ноября.

Иракские военные назвали это покушением на убийство, но заявили, что Казыми не пострадал, передает Reuters.

Атака, в результате которой, по словам источников в сфере безопасности, были ранены шесть сотрудников службы личной охраны премьера, произошла после того, как протесты в иракской столице по поводу результатов всеобщих выборов в прошлом месяце переросли в насильственные столкновения.

Государственный департамент США осудил нападение и предложил помощь в расследовании.

"Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства. Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено отстаивать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения", - говорится в заявлении пресс-секретаря Неда Прайса.

We're following the reported drone attack targeting the residence of Iraqi Prime Minister Kadhimi. We strongly condemn this apparent act of terrorism & are in close touch with the Iraqi security forces. Our commitment to our Iraqi partners is unshakeable. https://t.co/sD2Kp0UvcX — Ned Price (@StateDeptSpox) November 7, 2021

Отмечается, что группы, выступающие против результатов голосования 10 октября, являются хорошо вооруженными ополченцами, поддерживаемыми Ираном, которые в результате выборов потеряли большую часть своей парламентской власти. Они заявили о нарушениях при голосовании и подсчете голосов.

Читайте такжеЖенщина убила 5 своих детей из-за фото бывшего: суд вынес приговор "матери смерти"Ни одна из групп пока не взяла на себя ответственность за нападение на резиденцию Казыми в охраняемой Зеленой зоне Багдада, где располагаются правительственные здания и иностранные посольства.

В заявлении иракских военных говорится, что нападение было направлено на резиденцию премьер-министра, но он остается в "добром здравии". Никакие дополнительные подробности не сообщались.

Два правительственных чиновника заявили, что в резиденции Казыми произошел по крайней мере один взрыв, и подтвердили журналистам, что премьер-министр в безопасности. Западные дипломаты, базирующиеся поблизости в Зеленой зоне, заявили, что слышали взрывы и стрельбу в этом районе.

Как сообщал УНИАН, в Ираке в воскресенье, 10 октября, проходили досрочные парламентские выборы. На 329 депутатских мандатов в парламенте страны претендовали более 3 240 кандидатов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова