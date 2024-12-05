В качестве доказательств представлены видеозаписи, которые неонацисты сами записывали и тиражировали.

Финская прокуратура требует пожизненное заключение для россиянина, командира ДШРГ группировки "Русич" Яна Петровскому, который обвиняется в расстреле украинских солдат в 2014 году.

Как пишет издание Yle, в уездном суде Хельсинки началось слушание дела Яна "Славяна" Петровского (известен также как Воислав Торден) из неонацистской группировки "Русич".

Отмечается, что руководителя диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич" обвиняют в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года.

Видео дня

По данным издания, дело Петровского вызвало большой резонанс, в том числе потому, что Финляндия впервые выдвинула обвинения о военных преступлениях в Украине. Обвинения, в частности, связаны с деятельностью россиянина в составе упомянутой ДШРГ, которая воевала на стороне сепаратистов так называемой ЛНР.

"Представитель обвинения требует пожизненного заключения для фигуранта дела", — говорится в статье.

По данным следствия, Торден, будучи заместителем командира группировки, приказал расстрелять украинских военнослужащих и лично участвовал в этих преступлениях. В качестве доказательств на суде представлены, в том числе, видеозаписи, которые неонацисты сами записывали и тиражировали.

Адвокат фигуранта Хейкки Лампела настаивает на том, что его подзащитный отрицает все обвинения, а "Русич" не исповедует неонацистскую идеологию.

Что известно о Петровском

Как сообщал УНИАН, прокуратура Финляндии обвинила бывшего командира российской неонацистской группировки "Русич" Яна Петровского в совершении военных преступлений на территории Украины. Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе выдвинул Воиславу Тордену (он же Петровский) обвинения в пяти военных преступлениях, совершенных осенью 2014 года на Донбассе.

Петровский принимал участие в действиях, противоречащих правилам и обычаям войны. Оккупант и солдаты его подразделения убили 22 украинских военнослужащих, еще четырех серьезно ранили. Также ему инкриминируют нарушение правил ведения войны (обращение с ранеными и убитыми солдатами противника).

Вас также могут заинтересовать новости: