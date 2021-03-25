Байден не считает новый запуск ракет провокацией.

Президент США Джо Байден прокомментировал недавние ракетные испытания КНДР.

Об этом сообщает Associated Press.

Байден рассмеялся, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он новый запуск ракет провокацией.

"Нет, согласно информации Минобороны, это обычное дело. В этом нет ничего нового, ничего необычного в их действиях", - сказал президент.

Затем представитель СМИ поинтересовался у Байдена, повлияют ли эти действия КНДР на дипломатические отношения двух стран, а Байден в ответ рассмеялся.

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Ракетные испытания КНДР

Северная Корея провела стрельбы ракетами малого радиуса действия - сразу после того, как резко осудила Вашингтон за военные учения с Южной Кореей.

Отношения Пхеньяна и Вашингтона в 2021 году

Ранее Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, озвучила резкое предупреждение в адрес администрации президента США Джо Байдена, потребовав у американской стороны «не распускать вонь».

Данное предупреждение прозвучало на фоне военных учений США и Южной Кореи, которые проводятся в урезанном формате, как штабная симуляция.

При этом в Белом доме сообщили, что несколько недель безуспешно пытались наладить контакт с Пхеньяном.

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Автор: Олег Давыгора