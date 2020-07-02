В первые 8 дней после приезда в Польшу для украинцев ограничивается возможность передвижения и количество контактов.

Польша оплачивает тестирование на коронавирус у работников из Украины.

Об этом посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки сказал в эфире одного из телеканалов.

На вопрос, что ожидает украинцев, работающих в Польше, при пересечении украинско-польской границы, посол ответил: "Уже с конца мая такие поездки осуществляются - есть несколько пунктов перехода, где на машинах, на автобусах, на маршрутках или пешим образом граждане Украины, которые работают в Польше, у которых есть рабочая виза, контракт в Польше, - они могут приехать. Им обязательно нужно заполнить анкету, в которой объясняется, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина".

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По словам Цихоцки, на границе у украинцев измеряют температуру и осуществят основные элементы проверки возможного заболевания.

"Но, что важно, все граждане Украины, которые едут в Польшу заработать, они проходят тестирование за счет госсредств Польши... Они карантин проходят в местах работы", - сказал посол.

По его словам, карантин не обязательно означает изоляцию. "Человек, который приехал, он может в группе работать, но теперь ограничены в течение 8 дней, а не 14-ти, его возможности путешествия по территории Польши", - отметил Цихоцки.

Также в течение первых 8 дней ограничивается число людей, с которыми работник из Украины контактирует, добавил посол.

По его словам, условия каратнина очень разные и зависят от характера работы.

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