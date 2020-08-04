Самолет Путина прибыл в оккупированный Крым, куда раньше приехал Медведчук - СМИ

Самолет, принадлежащий авиапарку Путина, приземлился в аэропорту Симферополя.

В оккупированный Крым, куда несколько дней назад приехал нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, прибыл самолет из авиапарка президента РФ Владимира Путина.

Читайте такжеМедведчук с женой пересекли админграницу с оккупированным Крымом – СМИ

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar, сообщает bihus.info.

Как сообщается, самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 приземлился в аэропорту Симферополя, куда он вылетел из Москвы, около двух часов назад.

По информации российских журналистов, этот самолет принадлежит авиапарку Путина. До 2003 года он был основным президентским самолетом, сейчас используется в качестве резервного.

Напомним, нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко в воскресенье въехали в оккупированный Крым.

По словам пресс-секретаря, Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram