Война может ужесточить революционные настроения в России.

Кандидат юридических наук, правозащитник Марк Фейгин заявил, что президент РФ Владимир Путин сам открыл путь к насильственному свержению.

Об этом он сообщил в интервью НВ.

По словам Фейгина, вариантов ненасильственного изменения ситуации в России нет, "потому что у власти есть все сформировавшиеся рычаги, чтобы вообще никак не дать такому возникнуть".

"Но с учетом ситуации войны, вступительные изменились, что привело к другим подходам, оценкам, к другой смелости, решительности. Сам Путин открыл путь к насилию. Теперь так можно: зайти на территорию другого государства и убивать людей. Значит, и к нему можно прийти и убивать. В таких условиях насилие перестало быть каким-то табу", - объяснил эксперт.

Фейгин добавил, что нынешняя ситуация в России похожа на Первую мировую войну и Октябрьскую революцию, произошедшую после нее. По его мнению, война может ужесточить революционные настроения в России.

"Главный тезис "Войну империалистическую — в гражданскую" никуда не делся. При Романовых, начиная с 1907 года, с первой Государственной думы и до четвертой, был прогрессивный политический блок, были предпосылки существования определенной альтернативы внутриполитическому пространству. Сейчас такого вообще нет. Сейчас все приближается к некоему сталинскому стандарту, даже не к брежневскому", - отметил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, в бункере Путина наступил "передхерсонский синдром".

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