Для главаря РФ власть - "страховка", отметил аналитик.

Российский диктатор Владимир Путин хочет насладиться жизнью, немного отойти от власти, но одновременно и боится потерять власть.

Для главаря россиян власть является "страховкой", поделился мнением политолог Владимир Фесенко в эфире канала "FreeДом". По словам эксперта, лидер РФ понимает, что в случае потери власти ему грозит печальный конец, с учетом того, что он натворил.

"Путин хочет немножко отойти от власти, насладиться жизнью, но при этом боится эту власть потерять…", - сказал аналитик. Фесенко добавил, что, если диктатор останется у власти еще на 10-12 лет, то в месте с ним будет "дряхлеть" и его режим.

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"Беда в том, что загнивание режима будет очень плохо сказываться не только на России, но и на всех соседях. И, к сожалению, уже сказывается. И мы уже страдаем от этого. А могут пострадать еще гораздо больше стран и гораздо больше людей", - подчеркнул он.

Сколько лет Путин у власти, и что нужно знать сейчас

В РФ Путин "правит" уже более 20 лет. В агрессивной стране 15-17 марта проходят так называемые президентские "выборы", которые называют "выборами Путина", поскольку они не имеют ничего общего с демократическим волеизъявлением народа.

Стоит отметить, что на российской территории уже случилось много чрезвычайных происшествий на избирательных участках, в частности, бюллетени обливали зеленкой, был зафиксирован поджог бюллетеня и самой кабинки для голосования.

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