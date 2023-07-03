Самым близким другом лидера россиян является олигарх, поделился бывший депутат.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что самое больше влияние на российского диктатора Владимира Путина имеет его друг - олигарх Юрий Ковальчук.

Главред издания "Гордон" Алеся Бацман во время интервью спросила у Пономарева, кто держатель "общака" у Путина, и получила ответ: "Ковальчук". По словам экс-депутата, этот олигарх сейчас самый близкий друг лидера россиян.

"Эта роль - держателя общака - важна тем, что этот человек должен быть достаточно нейтрален. Он не должен на этом зарабатывать непосредственно. Он должен быть равноудален, не должен ни с кем быть в конкурентном положении. Поэтому банк "Россия", который является, собственно, институализацией того самого общака, - он не столько бизнес-центр, сколько именно гарант сохранения денег этой группировки", - рассказал собеседник.

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В начале 2016 года было обнародовано расследование, проведенное журналистами британского телеканала ВВС, в котором говорилось, что Владимир Путин является самым богатым человек на территории Европы. По сведениям журналистов, состояние диктатора оценивалось в 40 млрд долларов.

Стоит отметить, что разные эксперты назвали российскую власть организованной преступной группой.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест Владимира Путина, правда, не за финансовые преступления. Лидера россиян обвинили в причастности к незаконной депортации детей из Украины.

Справка УНИАН. Банк "Россия" был создан 27 июня 1990 года в родном городе Владимира Путина Санкт-Петербурге, который тогда еще назывался Ленинград. Банк якобы является коммерческой кредитной организацией без государственного участия в структуре собственности. По официальным сведениям, Юрий Ковальчук - крупнейший акционер банка.

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