Аналитики отмечают, что Путин сделает войну в Украине центром своей предвыборной кампании.

Президент России Владимир Путин объявил о своей кандидатуре на пост президента на 2024 год 8 декабря, и такое заявление, сделанное "в военной обстановке", очевидно, свидетельствует о том, что его предвыборная кампания будет сосредоточена на войне в Украине. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Ранее ISW придерживался мнения, что президентская кампания Путина, скорее всего, не будет сосредоточена на войне в Украине, а вместо этого сосредоточится на внутренней стабильности и критике Запада.

"В то же время, объявление Путина о своей кандидатуре на пост президента на церемонии награждения российских военнослужащих, сражающихся на Украине, предполагает, что война в Украине может сыграть более значительную роль в стратегии его предвыборной кампании", - отмечают аналитики.

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Как говорится в отчете ISW, эта инсценировка возможно была нацелена на очень важную аудиторию - россиян, непосредственно затронутых войной на Украине, включая примерно 2,2 миллиона непосредственно воюющих, военнослужащих, ранее раненых, и их родственников.

Аналитики отмечают, что Кремль обеспокоен возможными негативными последствиями протестов родственников мобилизованных для имиджа Путина во время президентской кампании.

"Кремль, возможно, использует заявление Путина, посвященное военной тематике, в попытке убедить эту большую группу избирателей в том, что российские военные в целом поддерживают Путина. Альтернативно, заявление Путина может быть направлено на то, чтобы продемонстрировать, что он пользуется поддержкой российских военных, чтобы сделать ненужным дальнейшее обсуждение войны на Украине во время его предвыборной кампании", - говорится в отчете.

Отмечается также, что Кремль, возможно, поручил российским военным захватить Авдеевку и, возможно, Купянск до выборов в марте 2024 года, и эта демонстрация поддержки военными кандидатуры Путина может быть задумана как страховка на случай, если российские военные не смогут уложиться в эти установленные сроки.

Выдвижение Путина в президенты

Путин объявил, что будет баллотироваться на свой пятый президентский срок. Для этого в Москву вызвали коллаборанта Артема Жогу из оккупированной россиянами самопровозглашенной "ДНР" - тот возглавляет там марионеточный парламент. Он попросил Путина управлять страной и дальше, а тот согласился.

Если Путин завершит еще один шестилетний срок в Кремле, он обгонит тирана Иосифа Сталина, который руководил Советским Союзом с 1924 по 1953 год. И тогда Путин станет главой российского государства дольше всех со времен царицы Екатерины Великой в 18 веке.

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