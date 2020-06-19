Деамериканизация: в США повалили памятник Вашингтону (видео)

Несколько десятков человек собралось у памятника и изрисовало его граффити с обвинениями Вашингтона в расизме.

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

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Видео инцидента опубликовали пользователи Twitter.

Как сообщает CBS News, вечером 18 июня несколько десятков человек собралось у памятника и изрисовало его граффити с обвинениями Вашингтона в расизме. Голову статуи обмотали американским флагом и подожгли.

Когда стемнело, протестующих стало больше, и им удалось повалить монумент. После этого демонстранты разбежались.

Как сообщал ранее УНИАН, охоту на памятники объявили по всему миру борцы с расизмом. В частности, в немилость попал средневековый мореплаватель Христофор Колумб, который, как считается, "открыл Америку".

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