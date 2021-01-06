Столтебнерг призвал уважать результаты выборов в США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал массовые протесты в Вашингтоне, которые переросли в беспорядки под зданием Капитолия и внутри него.

На странице Столтенберга в Twitter появилось сообщение следующего содержания:

"Шокирующие сцены в Вашингтоне, округ Колумбия. Необходимо уважать результаты этих демократических выборов".

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Протесты в США: что происходит в Вашингтоне

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия. Пентагон решил направить в Вашингтон 1100 вооруженных бойцов.

В Вашингтоне уже ввели комендантский час.

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Автор: Юрий Годован