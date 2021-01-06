Протесты в Вашингтоне / REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал массовые протесты в Вашингтоне, которые переросли в беспорядки под зданием Капитолия и внутри него.

На странице Столтенберга в Twitter появилось сообщение следующего содержания:

"Шокирующие сцены в Вашингтоне, округ Колумбия. Необходимо уважать результаты этих демократических выборов".

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Автор: Юрий Годован