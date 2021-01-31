Правозащитники назвали "проигрышной игрой" попытки властей "посадить в тюрьму каждого протестующего".

Правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить мирных участников воскресных протестов в России и тех, кто был арестован до акций.

Читайте такжеВ России прошли митинги в поддержку Навального: более четырех тысяч человек задержаныОб этом говорится в заявлении организации, распространенном в воскресенье, сообщает "Голос Америки".

Правозащитники заявили, что все мирные демонстранты, задержанные в воскресенье в Москве и других городах России, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, и потребовали оперативно и эффективно расследовать все случаи незаконного применения силы со стороны полиции.

"За последние недели российские власти арестовали так много людей, что в центрах содержания под стражей в Москве закончились места, а мирные демонстранты содержатся в изоляторах для иностранных граждан", - сказала директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.

"Пытаться посадить в тюрьму каждого протестующего в стране – проигрышная игра", - добавила она, отметив, что вместо этого российские власти должны признать, что права на свободу мирных собраний и выражения мнений начинают много значить для все большего растущего числа россиян.

"Кремль ведет войну против прав человека в России, раздавливая протестующих, требующих свободы и перемен. Это отчаянная попытка заставить замолчать критиков, ей надо положить конец", - считает правозащитница.

"Все мирные демонстранты и активисты, задержанные за мирное участие в акциях протеста, являются узниками совести и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Полиция должна прекратить использование незаконной силы и вместо этого начать выполнять свои обязательства по защите прав человека в России", - подчеркнула Звягина.

Тысячи мирных демонстрантов были задержаны в ходе акций протеста в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Общее число людей, задержанных в связи с протестами, за последние две недели превысило 8 тысяч человек, отметили правозащитники.

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Автор: Тамара Отовская